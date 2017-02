Alex C. Rivera, durante el rodaje de ‘Unchained’. FOTO: LENA QUENARD

‘Unchained’, la película del director murciano Alex C. Rivera sobre el maltrato a estos gigantes, triunfa en el Festival Cinema Verde de Florida



El documental recoge el trabajo de la activista norteamericana Carol Buckley



Circunstancias que pueden cambiarte la vida: que te toque la lotería, perder o conseguir un trabajo, decir adiós para siempre a un ser querido, enamorarte... O asomarte a los ojos de un elefante. Es lo que le sucedió al director de cine Alex C. Rivera (Alejandro Cánovas Rivera en el DNI), un murciano de 37 años afincado en Londres que en 2009 conoció la explotación de los paquidermos en Nepal y la India. Ocurrió durante un viaje en compañía de su hermano.



Le conmovió la situación de estos gigantes de la naturaleza, utilizados como atracción turística y bestias de carga durante catorce horas al día para ser encerrados por la noche en jaulas con las patas atadas a una cadena. «La mirada de un elefante te traspasa, parece que sabe lo que estás pensando», confía a ‘La Verdad’ este delineante de formación que decidió contar esta historia cuando por fin pudo dedicarse al cine.



Así que hace un par de años contactó con la norteamericana Carol Buckley, fundadora de Elephant Aid International, organización dedicada a rescatar elefantes de circos y zoológicos para cuidarlos en un santuario ubicado en Tennessee (Estados Unidos). La película recoge el trabajo de esta influyente activista, que ha ampliado su campo de acción a Nepal.



Su tarea será mucho más difícil en Asia, donde los elefantes son considerados, más que como animales domésticos, herramientas diarias de trabajo. ‘Unchained (a long way home)’ documenta la crueldad cotidiana a la que se enfrentan estos noblotes de la naturaleza, que «serían incapaces de destruir una flor o un arroyo de tan cuidadosos que son», asegura Alex C. Rivera, que acaba de ganar el Animal Award en el prestigioso Cinema Verde Film Festival de Gainesville (Florida, EE UU). También ha sido seleccionado en el Scenic Film Festival de Nevada City (California).



«Los elefantes me han cambiado mucho: me han enseñado a ser compasivo y a actuar con inteligencia. Como hace Carol Buckley, que sabe que no puede acabar de golpe con una tradición de siglos en Nepal y está enfocando su labor a educar a la población local para que viva con los elefantes sin explotarlos», relata.



‘Unchained’ se llevó sus ahorros y pudo terminarse gracias a la ayuda de buenos amigos y a una campaña de crowdfunding (www.unchainedmovie.net). Las perspectivas comerciales son ahora mejores: está negociando con cadenas de televisión y distribuidoras de de Holanda, Reino Unido y Hong Kong, aunque de España aún no hay ofertas.



Casado con una maquilladora de cine ilicitana y padre de dos niñas, ha cambiado el foco y ahora está inmerso en ‘Zero Meridian’, un documental sobre drogas. No solo no tiene planes de regresar a España –«aunque el clima y la comida de Londres me matan»–, sino que le da vueltas a dar el salto a Estados Unidos. Pero antes quiere medir bien ese paso. Como haría un elefante.



(Publicado en 'La Verdad' el 17 de febrero de 2017)