El oceanógrafo canario Eugenio Fraile Nuez. FOTO: VICENTE VICÉNS

Eugenio Fraile Nuez, codirector de las campañas del Instituto Español de Oceanografía en el Mar Menor, confía en la recuperación del humedal, pero aún no sabe hasta qué grado



«Este verano todavía no veremos una mejoría en la laguna», advierte el científico canario



Recién llegado de Tasmania y sobreponiéndose aún al trastorno de la diferencia horaria, el investigador Eugenio Fraile Nuez (Gran Canaria, 1976) ha iniciado esta semana en el Mar Menor la segunda de las campañas del Instituto Español de Oceanografía –en colaboración con la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente– destinadas a analizar hasta el último centímetro cúbico de una laguna llevada al límite después de décadas de vertidos urbanos y agrícolas y otras agresiones. «La naturaleza es sabia» es el mantra del codirector de este seguimiento científico, con plaza en el Centro Oceanográfico de Canarias pero buen conocedor de las miserias del humedal murciano porque hace años trabajó en la sede del IEOen Lo Pagán. Antes de embarcarse en el catamarán que sirve a su equipo de laboratorio flotante, el lunes expuso ante el comité científico que asesora a la Comunidad Autónoma en la regeneración del ecosistema el informe de la primera campaña, con resultados que apuntan a la capacidad de recuperación del humedal si cesa totalmente la entrada de contaminantes. Optimista, sí, pero casado solo con los datos: Eugenio Fraile defiende la independencia de los científicos y advierte de que los plazos para la mejoría del Mar Menor no están ni en sus manos ni en las de los políticos.



–Los resultados de la primera campaña no son del todo malos.



– Así es, el Mar Menor es un sistema muy complejo y, por los datos que hemos recogido, vemos que tiene capacidad de recuperarse por sí mismo siempre y cuando se minimicen al máximo los aportes de nutrientes.



–Es decir, que una cosa es que tenga capacidad de recuperarse y otra distinta que se esté recuperando.



–Claro, eso es muy importante. No queremos transmitir que el problema está solucionado y que se va a recuperar sí o sí.



–¿Cuándo podría verse esa posible recuperación?



–No podemos dar un plazo, porque hay muchos plazos. El ecosistema tiene tasas de recuperación distintas. Si todo va bien, quizá primero se recobre la transparencia del agua. Podríamos ver síntomas de recuperación en un año a partir de que cesen totalmente los vertidos, y siempre que no se produzca algún evento como una lluvia torrencial o una entrada masiva de nutrientes.



–O sea, que este verano aún no se manifestará esa posible mejoría.



–No, para el verano no.



–¿Qué esperan encontrar en esta segunda campaña?



–Veremos diferencias en cuanto a la estacionalidad [la primera campaña se realizó en otoño], pero también, posiblemente, comprobaremos los efectos de las riadas de diciembre pasado.



–La crisis del Mar Menor ha supuesto una gran conmoción. ¿Los científicos se sienten presionados por los políticos, por los agentes sociales, por la opinión pública?



–En cierto modo sí, pero nos limitamos a comunicar lo que dicen los datos. Y no queremos que la sociedad piense que estamos manipulados por los políticos para que digamos lo que a ellos les interesa, porque no es así.



–¿Podremos ver un Mar Menor como el de antes, o la recuperación ya no será plena?



–No tenemos datos que nos lleven a pensar que va a ser distinto. El Mar Menor ha pasado por muchas fases y no sabemos hasta qué grado va a poder regenerarse. Pero si tomamos como ejemplo la erupción submarina del volcán de El Hierro, que conozco bien, si antes era una reserva marina espectacular que perdió la vegetación y la fauna, ahora es mejor aún. Porque la salida del magma ha fertilizado diariamente el ecosistema y la biodiversidad se ha recuperado de una manera increíble. La naturaleza es sabia, así que lo mismo puede pasar aquí.



–¿Cómo ayudar a que la laguna se recupere más rápido?



–Consiguiendo el vertido cero: ni nutrientes ni otros contaminantes.



–En su informe se refieren a la actividad agrícola como principal fuente de aportaciones externas al Mar Menor. ¿Hay que redimensionar la agricultura intensiva, limitar la navegación a motor o alguna otra actividad?



–Sobre ese tema prefiero no opinar. Soy oceanógrafo físico y me limito a analizar el interior del Mar Menor. Si hay que ordenar la agricultura u otras actividades, eso es ya asunto de los responsables políticos.



–El despliegue científico alrededor de esta crisis ambiental, ¿le parece suficiente o echa en falta algo que se pudiera estar haciendo?



–Es muy necesario seguir apostando por la investigación:el Mar Menor es un ecosistema único en Europa. En otros países con lugares parecidos se invierte mucho dinero en un monitoreo constante, en tiempo real. Creo que Murcia debería hacer un esfuerzo importante en apoyar planes de seguimiento con todos los centros de investigación, las universidades... Y no solo para responder a esta crisis.



–La sociedad exige un Mar Menor limpio, pero al mismo tiempo quiere paseos y playas de arena artificiales. ¿Es coherente?



–Entre los políticos y los científicos tenemos que trasladar a la sociedad que no se puede tener todo. Es necesario que se sepa por qué una playa artificial o la construcción de un dique pueden ser perjudiciales para el Mar Menor, que es de todos.



–¿Es posible conciliar la conservación con el turismo?



–Sí, es totalmente posible bien regulado, siempre que no se sobreexplote y con un planteamiento sostenible.



(Publicado en 'La Verdad' el 16 de febrero de 2016)