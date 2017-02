Tweet Gráfico con la nueva batimería del Mar Menor y parte de los investigadores que integran el comité científico, ayer en el campus universitario de Espinardo (Murcia). GRÁFICO: MAR SAURA / FOTO: MARTÍNEZ BUESO Una barrera vegetal alrededor de los cultivos para proteger el humedal

La restauración agraria con setos comenzará en Playa Honda, Los Belones y Los Nietos



La Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente presentó ayer a la comunidad de regantes Arco Sur el plan de restauración de las explotaciones agrarias del Campo de Cartagena. Las zonas para llevar a cabo las primeras actuaciones serán las explotaciones agrarias situadas a la altura de las poblaciones de Playa Honda, Los Belones y Los Nietos, en el término municipal de Cartagena.



La consejera Adela Martínez-Cachá señaló que «es preciso que los agricultores comiencen a trabajar este plan lo antes posible, para mantener un equilibrio entre producción y protección del medio ambiente, garantizando así la sostenibilidad en el entorno del Mar Menor».



Martínez-Cachá, acompañada por miembros de su equipo directivo, mantuvo una reunión de trabajo con los propietarios de la citada comunidad de regantes. El plan contempla la creación de barreras y agrupaciones vegetales que estarán formadas por diversas especies, destinadas a la retención y cobertura del suelo y la reparcelación en los casos en los que sea preciso. La consejera explicó que el objetivo es implantar una barrera vegetal de unos dos o tres metros de ancho, que estará compuesta por arbustos, arbolado y vegetación herbácea perenne en los perímetros de las parcelas, a modo de linderos de cerramiento.



La densidad de planta puede variar bastante, en función de la especie elegida, aunque se recomienda una distancia de unos diez o doce metros, en el caso de árboles grandes; cinco u ocho, en el caso de árboles medianos; y dos o cuatro metros, en el caso de árboles pequeños y arbustos grandes. El Instituto Español de Oceanografía calcula entre ocho meses y un año desde el cese de los vertidos



La laguna ha ganado profundidad y volumen de agua con respecto a las últimas mediciones



El IEO desaconseja dragar las golas o abrir nuevos canales porque dañaría el ecosistema

datos recabados en noviembre por el Instituto Español de Oceanografía durante la primera de sus campañas investigadoras invitan ahora al optimismo. Los síntomas de mejoría podrían comprobarse «a corto o medio plazo», según el informe del IEO, y siempre y cuando cesen totalmente los vertidos a la laguna. Aunque cautelosos a la hora de aventurar plazos de tiempo, los expertos calculan que el Mar Menor podría tener mejor cara entre ocho meses y un año después de que «se produzca una eliminación efectiva y significativa de los aportes terrígenos procedentes de la agricultura local».



El informe que abre una vía esperanzadora para la laguna fue presentado ayer en el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia –campus universitario de Espinardo–, durante una reunión del comité científico que asesora a la Comunidad Autónoma para la recuperación de este ecosistema.



¿Es posible salvar el Mar Menor? Sí, siempre y cuando se siga impidiendo la entrada de nutrientes mediante las medidas de ‘vertido cero’ y con la cautela de que otro episodio de lluvias torrenciales como el del pasado diciembre puede empeorar de nuevo el estado de la laguna, advierte Eugenio Fraile Nuez, codirector de este seguimiento científico. De hecho, hoy comienza la segunda campaña –de las cuatro previstas, una por cada estación del año–, en la que podrían advertirse no solo cambios estacionales con respecto a la anterior, del 14 de noviembre al 2 de diciembre de 2016, sino también las consecuencias de las riadas que arrasaron amplias zonas del humedal.



«Los primeros datos, pese a que son preliminares, nos hacen ser optimistas», explicó el oceanógrafo canario en presencia de la consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, Adela Martínez-Cachá. Para Eugenio Fraile, el Mar Menor está experimentando una evolución «de libro», en la que los siguientes pasos podrían encaminarse hacia la recuperación «si se mantienen las políticas de control de vertidos», con lo que «vemos por fin algo de luz al final del túnel», insistió, porque se aprecia «capacidad propia para revertir las condiciones actuales».



Entre los datos recabados por el equipo del IEO destaca que los niveles de oxígeno en el agua son normales, «con tendencia a cierto déficit» en las zonas profundas, y que la cubeta sur, entre Los Nietos y las islas, es la zona con mayor tendencia a la eutrofización y valores más bajos de oxígeno disuelto. El estudio relaciona esta situación con los aportes de nutrientes procedentes de la agricultura intensiva del Campo de Cartagena.



Clorofila y turbidez altas



Los niveles de clorofila son «muy elevados», lo que indica «una alta productividad fitoplanctónica» por la alta carga de nutrientes, y muy superiores a los obtenidos en mediciones realizadas durante las últimas dos décadas. A la turbidez de la columna de agua, que sigue siendo muy alta «por las concentraciones de material orgánico», se le atribuye la «regresión masiva» de las praderas marinas.



La desaparición de la vegetación bentónica, pese a que no es en sí un hecho positivo, ha favorecido sin embargo, el desplazamiento de los sedimentos y su mejor eliminación en la columna de agua. En este sentido hay puntos del humedal donde la visibilidad ha aumentado en un metro, destacó la consejera.



«La naturaleza es sabia y siempre busca su camino. He conocido otras crisis ambientales, como la erupción del volcán submarino en El Hierro, y mi experiencia me dice que si dejamos de hacer sufrir al ecosistema, puede recuperarse», señala Eugenio Fraile, quien dirige las operaciones del IEO en el Mar Menor junto con Juan Manuel Ruiz, científico titular del Centro de Oceanografía de Murcia, con sede en LoPagán.



Entre los datos recabados durante el pasado mes de noviembre llama la atención que la laguna alberga un volumen de agua mayor del que esperaba calcularse, lo que «le proporciona un respiro», en palabras de Eugenio Fraile. Porque, de acuerdo con el levantamiento en tres dimensiones que acaban de realizar, el Mar Menor se extiende sobre 160 km2 y contiene 828 hectómetros de agua, 35 más que en la última medición, de 2008.



La nueva batimetría también ha permitido comprobar que la laguna ha recuperado parte de la profundidad perdida por la entrada de sedimentos, debido a la desaparición de las praderas marinas. Su profundida media es ahora de 4,78 metros, con lo que ha ganado 28 centímetros. Y con respecto a los intercambios de agua con el Mediterráneo, de momento solo han podido aclarar los flujos de salida a través del canal del Estacio: cada día escapan del Mar Menor 2.58 hectómetros. De esta cantidad, solo una parte, entre el 20% y el 30%, puede considerarse agua con propiedades del Mar Menor;es decir, entre 0.5 y 0.8 hm3/día.



A la vista de estos datos, el IEO asegura que no es necesario aumentar el intercambio de agua con el Mediterráneo mediante «medidas artificiales adicionales de ingeniería». Es decir, que no hay que dragar las golas porque «las Encañizadas y Marchamalo tienen una contribución mínima a la tasa de renovación lagunar y la apertura de nuevos canales podría tener incluso consecuencias más negativas para la preservación del ecosistema marino del Mar Menor tal y como lo conocemos», advierten en su informe.



A la reunión del Comité Asesor Científico, que validó este informe, asistió un técnico de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, José María Ramos Florido, por invitación de la Comunidad Autónoma.



Informe completo del IEO en

(Publicado en 'La Verdad' el 14 de febrero de 2017)



