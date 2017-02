Iberdrola desmontará los cables que sobrevuelan la zona norte de La Manga

Tendido eléctrico de Iberdrola sobre la Encañizada, desde el Molino de la Ezequiela hasta Veneciola, en el norte de La Manga. En la siguiente imagen, gráfico con todos los detalles del proyecto.

La compañía eléctrica invierte seis millones en un tendido soterrado que irá a quince metros bajo el lecho marino en el paso de la Encañizada



La nueva infraestructura reforzará el suministro de energía en el principal núcleo turístico de la Región



Los antiestéticos cables que sobrevuelan la zona norte de La Manga desaparecerán casi cuarenta años después de su instalación, en 1979. Iberdrola sustituirá este tendido de media tensión por una nueva línea soterrada de 12,5 kilómetros entre la subestación de San Pedro del Pinatar y Veneciola. En el tramo marino, de algo menos de dos kilómetros, el cableado cruzará bajo la Encañizada a quince metros de profundidad desde el lecho arenoso. La compañía eléctrica invertirá seis millones de euros en este proyecto, que mejorará el suministro de energía en la principal zona turística de la Región y eliminará el impacto visual y el riesgo para la avifauna de torres y cables en el interior del Parque Regional de Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar. Está previsto que las obras comiencen en marzo y estén terminadas en el plazo de dos años.



El soterramiento del tendido bajo el agua, entre el Molino de la Ezequiela y Veneciola, se realizará perforando el subsuelo con una sonda horizontal, «el método de canalización más respetuoso con el medio ambiente», asegura Iberdrola, porque «evita afecciones sobre el fondo marino y la superficie». Esta fase de la obra, la más compleja y la última en el tiempo por la tramitación de las autorizaciones necesarias ante la Demarcación de Costas y la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, tendrá como base de operaciones el islote de la Encañizada.



Desde ese punto, se realizará una primera perforación de 1,2 kilómetros en dirección norte hasta el entorno de Salinera Española; y otro segundo en dirección sur, de 610 metros, que emergerá en el norte de La Manga. El tubo enterrado bajo el mar, de polietileno de alta densidad, tendrá un diámetro de sesenta centímetros y protegerá otros tres tubos que albergarán otras tantas líneas de media tensión.



Iberdrola empleará más de 150 kilómetros de cable en un tendido que conectará diez centros de transformación y tendrá capacidad de transporte para suministrar energía eléctrica a 23.000 viviendas. Las obras comenzarán en el núcleo urbano de San Pedro del Pinatar, desde donde partirán cuatro líneas de 20 kilovoltios, una de ellas para reforzar el suministro en el municipio. Las otras tres continuarán en canalización subterránea por la mota salinera del Camino de Quintín a lo largo de 3,5 kilómetros, hasta alcanzar el punto donde se inicia el tramo marino.



Garantías ambientales



El consejero delegado de Iberdrola Distribución, Antonio Espinosa, presentó ayer este «ambicioso proyecto técnico y medioambiental» al presidente del Gobierno regional, Pedro Antonio Sánchez; un encuentro en el palacio de San Esteban en el que también participaron el delegado de la compañía en la Región, Patricio Valverde, así como otros representantes de la empresa y el consejero de Desarrollo Económico, Turismo Empleo, Juan Hernández.



Según el consejero, esta actuación «garantizará el reequilibrio del suministro eléctrico con las distintas subestaciones de los cuatro municipios ribereños del Mar Menor; asegurará también que no haya ningún problema cuando se genera mayor consumo, sobre todo en verano; y que no haya ningún tipo de impacto ambiental ni visual». Las obras no perjudicarán el delicado equilibrio de la zona de la Encañizada, insiste Juan Hernández, «porque se va a mejorar la situación ya existente», además de que «se seguirán todos los trámites ambientales».



Antonio Espinosa explicó que la nueva instalación eléctrica mejorará el suministro eléctrico en la zona norte de La Manga, que actualmente se realiza desde la subestación de Cabo de Palos, para evitar así los apagones que se han producido en algunas ocasiones en julio y agosto, cuando se multiplica el consumo. «Es un proyecto en el que llevamos pensando varios años y que aumentará la fiabilidad de la red», añadió.



(Publicado en 'La Verdad' el 7 de febrero de 2017)