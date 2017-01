Murcia, tierra de pájaros

Tweet Malvasía cabeciblanca, novedad en el catálogo de aves actualizado. FOTO: MARIO DE LOS REYES EL ESTUDIO



Título. Catálogo de las aves de la Región de Murcia.



Autores. José Francisco Calvo, Antonio Jesús Hernández-Navarro, Francisco Robledano, Miguel Ángel Esteve, Gustavo Ballesteros, Antonio Fuentes, Francisco Alberto García-Castellanos, Carlos González-Revelles, Ángel Guardiola, Vicente Hernández, Richard Howard, José Enrique Martínez, Antonio Zamora y José Manuel Zamora.



Publicado en ‘Anales de Biología’ el 23 de enero de 2017. Investigadores de la UMU y ornitólogos describen 370 especies en el nuevo Catálogo de las Aves de la Región, 71 más que en el último estudio, de 1986



Los expertos atribuyen el auge de las acuáticas a la construcción de depuradoras y balsas

realizada a lo largo de más de un año y fruto de un esfuerzo colectivo entre profesores de la Universidad de Murcia y expertos en ornitología, acaba de publicarse en Anales de Biología, revista científica de la UMU.



«Este trabajo es relevante no solo desde el punto de vista científico, porque aporta información y supone una ayuda para la gestión de los espacios naturales, ya que las aves son buenos indicadores de la salud de los ecosistemas», explica a ‘La Verdad’ José Francisco Calvo Sendín, profesor titular de Ecología en la Universidad de Murcia y coordinador de una iniciativa de ciencia ciudadana en la que ha participado un grupo de expertos que desde hace años estudia la fauna alada: voluntarios de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), observadores del Anuario Ornitológico de la Región e investigadores vinculados a diferentes grupos de trabajo de la UMU.



Este nuevo catálogo se basa en las publicaciones de Miguel Ángel Esteve y Miguel Ángel Sánchez de hace treinta años, la Lista Roja (Hernández & Ballesteros, 1996) y la Guía Básica de las Aves de la Región de Murcia (González-Revelles & Calvo, 2006), a las que se han incorporado las novedades detectadas en las últimas décadas. El informe llama la atención sobre la gran riqueza avifaunística de la Región de Murcia, donde tienen presencia estable 255 especies de las 350 que se consideran habituales en España, lo que supone más del 70%.



Precisamente, los cambios en la nueva lista obedecen en parte a un auge en el estudio de las aves, por parte de aficionados o de científicos, lo que se ha traducido en numerosas líneas de investigación, informes técnicos y de gestión, tesis doctorales y otros trabajos académicos. En definitiva, en un mayor conocimiento del territorio y de la fauna que lo habita. También se explican por el cambio climático, alerta José Francisco Calvo, un fenómeno que produce una mayor movilidad en las especies.



Rarezas y exóticas



El calentamiento global podría favorecer en el futuro la expansión del camachuelo trompetero y el abejaruco, auguran los autores del informe. «Cada vez se observan más rarezas, pájaros que nunca se habían visto antes», explica Calvo Sendín, «y también más especies exóticas». De estas últimas, el catálogo recoge 31, entre ellas la codorniz japonesa, el agaporni, el marabú, la malvasía canela, el ibis sagrado, el bengalí rojo, el lorito senegalés y el pato mandarín. Solo sus nombres ya delatan su procedencia lejana.



Entre las novedades de la lista, la malvasía cabeciblanca, el calamón común, la alondra ricotí –o de Dupont– y la pardela pichoneta.



La diversidad de paisajes de la Región favorece también una «biodiversidad notable» que tiene su reflejo en una gran variedad de aves. «Esta gran diversidad ambiental se da en muy pocos lugares en el mundo», aseguran los autores. El estudio no aborda la afección presente o futura para la avifauna de la gran artificialización del territorio experimentada en la Región en las últimas décadas –los sistemas naturales se han reducido en más de 50.000 hectáreas desde 1965–, aunque sí se apunta la tendencia global a un retroceso de las aves terrestres.



Los puntos calientes para las aves en la Región son humedales como el Mar Menor y zonas boscosas como Sierra Espuña. Los expertos han detectado el crecimiento de especies forestales como el pico picapinos y el herrerillo común, debido a la mayor madurez de los pinares de repoblación, y en general de las acuáticas, en parte por la construcción de depuradoras y la creación de numerosos cuerpos artificiales de agua para riego, como pantanos y balsas.



Sin embargo, y pese a que el conjunto aumenta, también se ha detectado el declive de algunas especies que ya apenas se observan, como el avetoro común, el milano real, el treparriscos y la curruca sarda.



Un nuevo catálogo de aves, en definitiva, para una Murcia que también es muy diferente a la de 1859, cuando el naturalista y médico Ángel Guirao publicó la primera relación de la avifauna regional, con 215 especies. Este estudio, publicado el mismo año que ‘El origen de las especies’ de Charles Darwin, está depositado en el Archivo del Ayuntamiento de Murcia.



Estudio completo en



(Publicado en 'La Verdad' el 26 de enero de 2017)



Entre los bosques, estepas, zonas áridas, humedales, jardines urbanos y otros espacios naturales y artificiales de la Comunidad Autónoma vuelan, crían, se alimentan o simplemente están de paso 370 especies de aves. Esta cifra redonda es el resultado de un trabajo de investigación que actualiza el Catálogo de las Aves de la Región de Murcia y que añade 71 nuevas especies al último listado, que data de 1986. Esta investigación,, acaba de publicarse en Anales de Biología, revista científica de la UMU.«Este trabajo es relevante no solo desde el punto de vista científico, porque aporta información y supone una ayuda para la gestión de los espacios naturales, ya que las aves son buenos indicadores de la salud de los ecosistemas», explica a ‘La Verdad’, profesor titular de Ecología en la Universidad de Murcia y coordinador de una iniciativa de ciencia ciudadana en la que ha participado un grupo de expertos que desde hace años estudia la fauna alada:Este nuevo catálogo se basa en las publicaciones dede hace treinta años, la Lista Roja (Hernández & Ballesteros, 1996) y la Guía Básica de las Aves de la Región de Murcia (González-Revelles & Calvo, 2006), a las que se han incorporado las novedades detectadas en las últimas décadas. El informe llama la atención sobre la gran riqueza avifaunística de la Región de Murcia, donde, lo que supone más del 70%.Precisamente, los cambios en la nueva lista obedecen en parte a un auge en el estudio de las aves, por parte de aficionados o de científicos, lo que se ha traducido en. En definitiva, en un mayor conocimiento del territorio y de la fauna que lo habita. También se explican por el cambio climático, alerta José Francisco Calvo, un fenómeno que produce una mayor movilidad en las especies.El calentamiento global podría favorecer en el futuro la expansión del camachuelo trompetero y el abejaruco, auguran los autores del informe. «Cada vez se observan más rarezas, pájaros que nunca se habían visto antes», explica Calvo Sendín, «y también más especies exóticas». De estas últimas, el catálogo recoge 31, entre ellas la. Solo sus nombres ya delatan su procedencia lejana.Entre las novedades de la lista, laLa diversidad de paisajes de la Región favorece también una «biodiversidad notable» que tiene su reflejo en una gran variedad de aves. «Esta gran diversidad ambiental se da en muy pocos lugares en el mundo», aseguran los autores. El estudio no aborda la afección presente o futura para la avifauna de la gran artificialización del territorio experimentada en la Región en las últimas décadas –los sistemas naturales se han reducido en más de 50.000 hectáreas desde 1965–, aunque sí seLos puntos calientes para las aves en la Región son humedales como el Mar Menor y zonas boscosas como Sierra Espuña. Los expertos han detectado el, debido a la mayor madurez de los pinares de repoblación, y en general de las acuáticas, en parte por la construcción de depuradoras y la creación de numerosos cuerpos artificiales de agua para riego, como pantanos y balsas.Sin embargo, y pese a que el conjunto aumenta, también se ha detectado elUn nuevo catálogo de aves, en definitiva, para una Murcia que también es muy diferente a la de 1859, cuando el naturalista y médicopublicó la primera relación de la avifauna regional, con 215 especies. Este estudio, publicado el mismo año que ‘El origen de las especies’ de, está depositado en el Archivo del Ayuntamiento de Murcia.completo en este enlace.

Más artículos: El sisón común, Ave del Año 2017

Cinco pájaros que nadie esperaba ver

Bajonazo de tórtolas y gorriones

Bruselas corta las alas al silvestrismo

La semana de las aves

La curruca más vieja

Murcia, Andalucía, Valencia y Baleares se unen para salvar a la cerceta pardilla

Nace la Plataforma SOS Tendidos Eléctricos

El aguilucho lagunero vuelve a criar en el Mar Menor

Verano negro para los mochuelos en Murcia





Siguiente >