Medio Ambiente y la Universidad Politécnica tratan de evitar la extinción de una planta de la que apenas quedan media docena de ejemplares naturales

La diputación cartagenera de Llano del Beal custodia los últimos ejemplares de un ser vivo más escaso que el lince ibérico. Pero, al contrario de lo que ocurre con el mediático felino, pocos conocen a la jara de Cartagena, una especie de flora en peligro de extinción de la que solo quedan seis individuos naturales: cinco de ellos en la Región y uno en la Pobla de Vallbona (Valencia); pero es estéril, así que la supervivencia de la especie depende de aumentar su población en la Sierra Minera de Cartagena.



Una planta que la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente trata de resucitar mediante un plan de recuperación puesto en marcha en 2014 que se verá apoyado ahora por un proyecto de investigación valorado en 63.000 euros en el que participa la Escuela de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica (UPCT), con financiación de la Fundación Biodiversidad (Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente).



Las cosas no pintan bien para este bonito arbusto de menos de un metro de altura que adorna el campo con unas llamativas flores de color rosa violáceo: la media docena escasa de plantas originales que resisten a duras penas están amenazadas por su envejecimiento –tienen ya entre doce y catorce años–, la sequía de los últimos años –aliviada sin duda por las últimas lluvias– y la hibridación con la jara blanca. Por eso es una buena noticia que hayan sobrevivido 24 ejemplares de la última plantación de refuerzo, en abril pasado, a los que se suman 23 plántulas que han salido de semilla de forma natural y ya tienen un año.



«Pretendemos reducir la amenaza de extinción a la que se enfrenta la especie con una estrategia integrada que combina técnicas de conservación in situ y ex situ, junto con otras medidas relacionadas con la sensibilización social», explica María José Vicente, profesora de la UPCT y responsable del proyecto.



Diversidad genética



El objetivo de los investigadores de la Politécnica es establecer una población estable y autosuficiente con más de trescientas plantas reproductoras en el área crítica de la especie. «Al mismo tiempo, se creará una colección de referencia de jara de Cartagena para conservar su diversidad genética y obtener material de reproducción».



Para garantizar la conservación de esta escasa especie de flora a largo plazo, se recolectarán semillas de la población natural que serán almacenadas en el Banco de Germoplasma del Centro de Conservación de Flora Silvestre de la Región de Murcia. Y se utilizarán herramientas genéticas moleculares para detectar las posibles hibridaciones que se produzcan en el medio natural entre la jara de Cartagena (‘Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis’) y la jara blanca (‘Cistus albidus’), ya que este fenómeno está dando lugar a un proceso de especiación natural (‘Cistus clausonis’) que se pretende conservar.



Pero este esfuerzo servirá de poco si no cala en la sociedad. Por eso se pondrán en marcha actividades para sensibilizar a la población local sobre la necesidad de conservar esta planta, una de las más amenazadas de la península. Por ejemplo, acciones de voluntariado, presencia activa en las redes sociales y edición de materiales divulgativos.



Por si sirve de consuelo: al menos las poblaciones de jara presentes en el norte de África, que muchos científicos consideran de la misma especie que la cartagenera, sí gozan de buena salud.



(Publicado en 'La Verdad' el 20 de enero de 2017)