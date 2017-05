El carril bici de las afueras

El nuevo carril bici en la Avenida Reino de Murcia, aún en obras. FOTO: JAVIER CARRIÓN

Murcia inicia su plan de movilidad sostenible con un vial segregado para ciclistas que rodea el centro de la ciudad y provoca atascos



En la Avenida del Reino de Murcia, entre las rotondas de la 'mantis' de Miquel Navarro (Juan Carlos I) y de Los Cubos (Juan de Borbón), hay exactamente 1,2 kilómetros. Sobre las nueve de la mañana de ayer, estos 1.200 metros estaban completamente colapsados por vehículos. De un extremo a otro. Coches y furgonetas detenidos, con el motor arrancado, que tardaban no menos de diez minutos en recorrer este tramo de una circunvalación que se abrió hace unos años precisamente para agilizar el tráfico y 'sacar' automóviles del centro urbano. Hoy también he visto colas bastante largas, que desde la semana pasada se repiten a otra hora punta (sobre las 14.00). Quien circule por este vial sabe cuál es el motivo: la supresión de dos de los seis carriles (uno por cada sentido) para destinarlos a las bicicletas. No estoy seguro de que sea una buena idea.



Circulo en bici por Murcia y aplaudo la instalación de cualquier infraestructura que facilite la movilidad sostenible, pero no conozco a ningún ciclista urbano que considere una necesidad de primer orden este carril, que recorrerá las avenidas Reino de Murcia y Miguel Induráin hasta conectar con el río junto a la Fica. Un largo paseo de siete kilómetros por las afueras de Murcia city. Un estupendo carril deportivo o recreativo, seguro, pero no sé si aporta soluciones a las necesidades de desplazamiento en bici en el día a día.



Ahora bien, cualquier usuario de las dos ruedas asegurará sin dudarlo que la prioridad es un carril bici por el centro, o al menos que facilite el acceso seguro y cómodo a la almendra de la ciudad. Algo que aún no existe, salvo los sucedáneos inseguros pintados en las aceras.



Este carril bici de las afueras es el primer paso de un proyecto presentado el año pasado, que suma 30 kilómetros de viales para ciclistas, 20 de ellos segregados, y que incluye medidas valientes como eliminar bandas de aparcamiento en Ronda de Levante.



He tratado este tema con expertos como Alfonso Sanz Alduán, autor de los planes de movilidad sostenible en más de veinte ciudades españolas, quien asegura que es necesario quitar espacio a los coches para que las bicicletas ganen presencia en los centros urbanos. Una medida que no tiene por qué ser traumática y que se ha demostrado eficaz en el corto plazo. Y ahí está el ejemplo de Sevilla.



Pero en el centro urbano. Por eso me chirría que se inicie este plan precisamente con un vial segregado que parece destinado a sacar las bicis del corazón de la ciudad.



Sin contar con los daños colaterales que puede ocasionar en el tráfico rodado. Imagino que el Ayuntamiento de Murcia habrá hecho sus estudios, y que ya estará analizando si hay conductores que en las horas más conflictivas buscan una alternativa más fluida a la Avenida Reino de Murcia, por ejemplo por Príncipe de Asturias. Si así fuese se daría la paradoja de que, con el objetivo de conseguir una ciudad más limpia y amable, sin embargo se estaría acercando de nuevo el tráfico al centro de la ciudad. El tiro por la culata.



