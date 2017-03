El Monte Arabí, ¿parque de atracciones?

Escaladores en la Cueva Horadada del Monte Arabí, el pasado 18 de febrero. FOTO: ANIDA

La asociación conservacionista Anida denuncia el abandono del primer Monumento Natural de la Región y el descontrol sobre actividades que amenazan su conservación



Hace justo un año nos desayunamos con una noticia esperada y estupenda: la Comunidad Autónoma protegía el Monte Arabí de Yecla con la categoría de Monumento Natural, el primero de la Región. Doce meses después, este enclave de elevado valor natural y arqueológico está sumido en el abandono, según la denuncia pública de la Asociación Naturalista para la Investigación y Defensa del Altiplano (Anida). El entorno está lleno de basura, han desaparecido elementos de protección en algunas sendas y se practica la escalada en una zona tan frágil como la Cueva Horadada, además en una época crítica para la reproducción de las rapaces rupícolas (los pasados 18 y 25 de febrero).



No es una novedad el retraso de los planes de gestión de espacios protegidos en la Región de Murcia, y lo farragoso de su tramitación. Pero la lenta burocracia no puede ser una excusa para que lugares tan valiosos y tan frágiles como el Monte Arabí se degraden en medio del descontrol.



Por este motivo, Anida, que lleva varios años trabajando "infructuosamente" en propuestas para un plan de uso y gestión, se plantea tres preguntas:



1. ¿Ha desistido el Ayuntamiento de Yecla en su cometido de custodia de los valores naturales de dicho espacio?



2. Con la declaración como Monumento Natural, ¿se ha ganado algo más que una etiqueta? ¿Va a ir este documento acompañado de directrices para la conservación del Monte Arabí? ¿Qué dice la Comunidad Autónoma?



3. ¿Se va a procurar la vigilancia de este espacio natural durante los fines de semana, cuando la presión humana es mayor?



Mientras la administración contesta (o no, tic, tac, tic, tac), espero vuestros comentarios.