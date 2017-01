El estudio que clavó el 'shock' del Mar Menor

Tweet Imagen aérea del Mar Menor. Un investigador de la Universidad de Murcia publicó hace nueve años un trabajo que anticipó con exactitud el colapso de la laguna

Insisto: nadie puede decir que 'lo' del Mar Menor no se veía venir. Tanto por las advertencias de científicos y grupos ecologistas, algo que recuerdo en el blog de vez en cuando, como por algunos trabajos concretos de investigadores que anticiparon con una exactitud enorme el colapso de la laguna. Es el caso de Javier Lloret, que publicó hace ocho años el artículo '¿Cómo puede agravar el cambio climático la eutrofización en lagunas costeras?'. Este análisis, publicado en la revista científica 'Science Direct' hace justamente nueve años, es un relato certero, paso a paso, de lo que ha ocurrido después. Qué pena que nadie le hiciera caso. Me lo ha facilitado la profesora de la Universidad de Alicante Francisca Giménez Casalduero, también muy implicada en el estudio del humedal, que además lo ha traducido del inglés. Aquí podéis leerlo, a falta solo (por no cansaros) de la introducción, la metodología y las ilustraciones (ojo a las negritas).



'¿Cómo puede agravar el cambio climático la eutrofización en lagunas costeras?'

Por Javier Lloret, Arnaldo Marín y Lázaro Martín-Guirao (Departamento de Ecología e Hidrología de la Universidad de Murcia)



Este documento constituye la primera evaluación basada en datos de vulnerabilidad a la eutrofización de un ecosistema costero, en base a un altamente probable cambio ambiental en el futuro. No existen trabajos previos que hayan estudiado el papel del cambio climático en los procesos de eutrofización en las zonas costeras.



La evaluación de la vulnerabilidad de los ecosistemas costeros a la eutrofización debe basarse tanto en el conocimiento de su estado actual, como en la magnitud de la alteración de este estado en diferentes escenarios futuros. Sin embargo, siempre es difícil inferir el resultado final de estos procesos, aunque la aplicación de modelos nos permite obtener ciertos valores de parámetros críticos, evitando así una excesiva especulación.



Los principales parámetros fisicoquímicos estudiados en el Mar Menor apuntan al estado ambiental relativamente bueno, ya que no se encontraron valores excesivamente altos de nutrientes o clorofila, lo que indica una relativa oligotrofia de sus aguas, como se observó en estudios previos (Gilabert, 2001; Pérez-Ruzafa et al., 2005). Este hecho contrasta con otras lagunas costeras, en las que se han descrito procesos de eutrofización con altas concentraciones de nutrientes y fitoplancton. Aunque las bajas concentraciones de nutrientes no indican necesariamente la ausencia de eutrofización, es evidente que la enorme biomasa de 'Caulerpa prolifera', como otras algas macrofitas bentónicas, puede jugar un papel importante tanto en la captación de nutrientes de la columna de agua como en la retención en sedimentos (Palomo et al., 2004, Boyer y Fong, 2005), mejorando así la resistencia de la laguna a la eutrofización.



En la laguna del Mar Menor, 'Caulerpa prolifera' mantiene un balance de carbono positivo durante todo el año. Las condiciones ambientales actuales permiten el crecimiento de las algas y la fotosíntesis en un amplio rango de profundidad en la laguna y su crecimiento y distribución probablemente está limitado por la fotoinhibición y el estrés a la emersión y las temperaturas extremas en las áreas más superficiales (Lloret et al., 2005).



La cobertura de fondo y la enorme biomasa de 'Caulerpa prolifera' medidas en la laguna evidencian la importancia de la producción bentónica en el Mar Menor, en comparación con otras lagunas mediterráneas (Laugier et al., 1999; Bennet et al., 2000; 2002, Agostini et al., 2003, Curiel et al., 2004).



Como ya demostraron Terrados y Ros (1991), 'Caulerpa prolifera' constituye el productor primario principal de la laguna del Mar Menor. La producción de esta alga va asociada a una importante absorción de nutrientes de nitrógeno y fósforo procedentes de la columna de agua, lo que puede ser en gran medida la causa de las condiciones relativamente oligotróficas de la laguna, ya que el exceso de nutrientes procedentes de las ramblas es eliminado parcialmente de la columna de agua y almacenado en el sedimento, destacando el papel de las macroalgas en la transferencia de nutrientes del agua a sedimentos en sistemas estuarinos (Grall y Chauvaud, 2002; Boyer y Fong, 2005).



Como resultado de este marcado control del sistema por parte del bentos, se explican las bajas concentraciones de nutrientes y fitoplancton en la laguna, favoreciendo la claridad de sus aguas. Este hecho parece estar de acuerdo con las observaciones de Valiela et al. (1997), que argumentaron que la calidad del agua en sistemas de aguas poco profundos dominados por macrófitos puede ser mucho mejores que en sistemas dominados por fitoplancton, partiendo de cargas de nutrientes similares.



Las mayores concentraciones de nutrientes en la columna de agua se detectaron en otoño e invierno, coincidiendo con la estación de lluvias en la zona y los subsiguientes entradas a través de las ramblas (Lloret et al., 2005; Velasco et al., 2006). Este exceso de nutrientes es eliminado rápidamente por el lecho de 'Caulerpa prolifera', que mantiene su alta biomasa incluso en la temporada de invierno; En primavera, la temperatura comienza a aumentar y el crecimiento del fitoplancton se reinicia, pero se impone una limitación de nutrientes a estas microalgas, lo que impide que se alcancen altas densidades en la laguna.



El flujo de nutrientes en la laguna del Mar Menor puede ocurrir principalmente desde el agua a los sedimentos por la acción de las macroalgas. Grall y Chauvaud (2002) afirmaron que en algunos ecosistemas las macrófitas bentónicas pueden almacenar nutrientes en el mismo orden de magnitud que la carga anual de nutrientes procedentes de los aportes de agua dulce. Otros autores demostraron que las cantidades totales de nutrientes almacenadas por la biomasa de macroalgas pueden ser aún mayores (Sfriso y Marcomini, 1994; Sfriso et al., 1994).



Esto es particularmente cierto en la laguna del Mar Menor, donde las aportaciones anuales de los principales flujos de agua, que proceden de una zona con una gran actividad agrícola, se han estimado en unas 2.010 toneladas de N al año y 178 toneladas de P al año (Velasco et al., 2006). Estos valores son la mitad de nuestra estimación de la absorción de algas: 3.988 toneladas de N al año y 420 toneladas de P al año.



Como en otras zonas costeras, se espera que ocurra una disminución en la cantidad de luz que llega al fondo de la laguna del Mar Menor. Esta disminución será el resultado del efecto combinado del aumento del nivel del mar y la disminución de la transparencia de las columnas de agua, causada por el aumento de las entradas de nutrientes y sólidos en suspensión procedentes de la escorrentía (Nicholls y Hoozemans, 1996).



El estudio señala un cierto grado de vulnerabilidad de las comunidades bentónicas de la laguna del Mar Menor a los procesos de eutrofización en las próximas décadas como consecuencia de los efectos esperados del cambio climático global. En otras lagunas mediterráneas con entradas de nutrientes similares, ya se han alcanzado valores críticos para la atenuación de la luz en la columna de agua (De Casabianca et al., 1997; Sfriso et al., 2003). Por otra parte, las concentraciones de nutrientes en la laguna del Mar Menor han aumentado en las últimas décadas y se espera que continúen aumentando (Pérez-Ruzafa et al., 1991, 2002, 2005, Velasco et al, 2006).



Se espera que las condiciones relativas de oligotrofia de la laguna cambien hacia procesos de eutrofización. La proliferación de medusas observada en los últimos años en la laguna constituye un ejemplo de las consecuencias de la alteración del estado trófico del sistema y podría ser un indicador de la inestabilidad de los parámetros de la laguna (Pérez-Ruzafa et al., 2002). La pérdida de macrófitos bentónicos y la aparición de procesos de eutrofización podrían conducir a una disminución significativa de la calidad del hábitat en la laguna con consecuencias inesperadas para la diversidad biológica de sus comunidades.



Como se ha comentado anteriormente, la mayor densidad de fitoplancton en la laguna se encuentra en verano, y esta causa una disminución de la luz disponible. En verano el proceso de fotosíntesis parece ser más frágil y vulnerable a los efectos esperados del cambio climático. La disminución en la disponibilidad de luz en la columna de agua, junto con el aumento de la temperatura, podría tener un impacto perjudicial sobre 'Caulerpa prolifera'. Los valores críticos de la temperatura del agua podrían alcanzarse fácilmente si se cumplen las predicciones.



En masas de agua semicerradas, el aumento en la temperatura atmosférica se refleja rápidamente en un aumento de la temperatura del agua. En la laguna del Mar Menor existe una marcada correlación lineal entre ambas variables, y la pendiente del ajuste (próximo a 1) lo que indica que el posible aumento de la temperatura atmosférica entre 3-5°C en los meses más cálidos, probablemente causará un aumento similar en la temperatura del agua, debido a la alta relación superficie/volumen de esta masa de agua y la baja tasa de intercambio de agua con el mar Mediterráneo adyacente.



Un aumento de la temperatura del agua de mar por encima de los 30°C provocará una disminución de la fotosíntesis en 'C. prolifera' y, por lo tanto, se espera que los valores críticos se alcancen con una mayor frecuencia. Según las hipótesis de Terrados y Ros (1991), el periodo de verano parece ser una época crítica del año para el funcionamiento de la laguna. Las mayores concentraciones de fitoplancton se encuentran en esta estación, y como consecuencia, la disminución de luz en la columna de agua aumenta.



Un aumento de la temperatura, como consecuencia del aumento de la temperatura atmosféricasmedia por el cambio climático en esta época, puede agravar la situación, ya que si se alcanzan los valores críticos, la fotosíntesis de 'C. prolifera' se verá afectada y, si se mantiene esta situación, las praderas de macrófitos podrían morir.



La disminución de la fotosíntesis en 'Caulerpa prolifera' (o su muerte) en verano y la consiguiente disminución en su absorción de nutrientes probablemente originará la proliferación de fitoplancton en la laguna, ya que estarían disponibles mayores concentraciones de nutrientes. Como consecuencia, los valores críticos de la atenuación de la luz podrían alcanzarse fácilmente en la temporada siguiente y 'C. prolifera' no podría recuperarse después del impacto.



Como se refleja en nuestros resultados, cualquier aumento en la atenuación de la luz no tiene que ser alta para afectar a 'C. prolifera' en la laguna. Además, la mayor parte de la biomasa de macroalgas se encuentra por debajo de 5 metros de profundidad, donde incluso pequeños incrementos en la atenuación de la luz provocan una gran disminución de la disponibilidad de la luz en el fondo. La pérdida de estas masas profundas de 'C. prolifera' representa aproximadamente el 54% de la biomasa total estimada y, por lo tanto, la absorción de nutrientes de 'C. prolifera' en la laguna se vería profundamente afectada.



En esta situación, podría surgir un control planctónico del sistema, ya que un aumento en las densidades de fitoplancton en la columna de agua bloquearía el desarrollo de 'C. prolifera' en la laguna.



Además, un aumento de la atenuación lumínica debida a la pérdida de 'Caulerpa prolifera' se verá agravado por la liberación de nutrientes de los sedimentos orgánicamente enriquecidos y la resuspensión de sólidos del fondo sin vegetación, que ahora estarían más expuestos a la erosión. Además, las masas muertas de las algas aumentarían la disponibilidad de nutrientes en el sistema a medida que la biomasa se descomponga y libere sus compuestos de nitrógeno y fósforo.



El denso lecho monospecífico de 'Caulerpa prolifera' que recubre el 91,7% del fondo de la laguna del Mar Menor y su mencionado papel en el control de la densidad de fitoplancton a través de la absorción de nutrientes de la columna de agua y su acumulación en los sedimentos, probablemente ha incrementado la actual resistencia de la laguna a procesos de eutrofización. Sin embargo, si las predicciones del cambio climático se hacen realidad, el estado actual de la laguna del Mar Menor está abocado al colapso, provocando un profundo deterioro de todo el ecosistema a través de la aparición de procesos de eutrofización con mayores concentraciones de nutrientes, proliferación de fitoplancton y macroalgas flotantes o fenómenos aún más graves, como la hipoxia, que afectan no solo a las comunidades biológicas sino también a las principales actividades económicas locales, la pesca y el turismo.



La pérdida de fanerógamas marinas, con densas praderas en algunas lagunas costeras, ha sido identificada como un serio problema ambiental en todo el mundo, y esto podría acelerarse bajo el impacto del cambio climático. Los parámetros fotosintéticos de las fanerógamas en la mayoría de los ambientes estuarinos las hacen más sensibles que las macroalgas bentónicas a las disminuciones en la transparencia de las columnas de agua (Duarte, 1991; Olesen et al., 2002; Lloret et al., 2005, Plus et al. 2005). Los resultados obtenidos en este trabajo son también aplicables a otras lagunas, que se espera que respondan de manera similar dependiendo de su estado actual en relación con los principales parámetros ambientales y el papel de los diferentes productores primarios que contienen, especialmente los bentónicos.



En este trabajo se demuestra la vulnerabilidad de la laguna del Mar Menor al cambio climático y se destaca la probabilidad de un incremento en los procesos de eutrofización en las zonas costeras en general como consecuencia de futuros cambios ambientales. En conclusión, cabe esperar como consecuencia del cambio climático en muchas lagunas costeras un aumento en la tasa de regresión del productor primario béntico, el deterioro del estado ecológico y la aparición de procesos de eutroficación.



Y hasta aquí el artículo científico de Javier Lloret. ¿Algún comentario?





