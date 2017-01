Marina de Cope: más lechugas que cornicabras

Cultivo de lechugas en el parque regional. FOTO: SONIA M. LARIO

Medio Ambiente señaliza el parque regional, una medida cosmética que no oculta la degradación del espacio protegido

La foto del tractor fumigando lechugas en el Parque Regional de Cabo Cope-Puntas de Calnegre, en un cultivo que llega casi hasta la orilla del mar, no habrá sido ninguna novedad para quienes frecuentan este espacio protegido. Pero estoy seguro de que el amplio reportaje que publiqué ayer en 'La Verdad' sí habrá sorprendido a muchos lectores que o bien no han puesto nunca los pies en esa llanura litoral entre Águilas y Lorca o hace tiempo que no la visitan. Creo que era pertinente apartar la mirada del informativamente omnipresente Mar Menor, aunque solo fuera por un día, para contar lo que está pasando en otros lugares con una problemática parecida.

Y había un motivo más: se cumplen ahora cuatro años desde que el Tribunal Constitucional devolvió la protección integral al parque, al que el Gobierno de Valcárcel quitó 1.600 hectáreas para levantar allí el macrocomplejo turístico Marina de Cope. Toda una legislatura, que se dice pronto. Pero lejos de haberse actuado en favor de la conservación y restitución de la biodiversidad, el espacio protegido ha ido a menos, avasallado por el regadío intensivo. Hasta el punto de que ya es difícil encontrar rincones medianamente bien conservados en una línea de costa de trece kilómetros de longitud donde la actividad agrícola lleva años degradando el terreno y consumiendo sus recursos naturales.

Otro marrón heredado para el actual Gobierno regional, que además del AVE que nunca llega, el aeropuerto sin aviones y la desaladora de Escombreras que nos está arruinando tiene que gestionar la patata caliente del Mar Menor sin desatender asuntos que pueden parecer menores, como la degradación galopante de Cabo Cope-Calnegre. Pero es su obligación frenarla. La Consejería ha comenzado señalizando el parque, una medida que quedará en inaceptable 'green washing' si eso es todo lo que piensa hacer.

Recuerdo una frase del entonces consejero de Turismo, José Pablo Ruiz Abellán, cuando, en pleno proceso para sacar adelante el proyecto urbanístico, hizo el honor de visitar la zona: "Aquí no hay más que matorrales secos sin valor alguno". Ignoro si se refería a los protegidos artos, sabinas negras o cornicabras, o si quizá eran rastrojos de tomateras lo que pisó al bajarse del coche oficial. Tampoco sé si la ocurrencia fue propia o se la dictó un asesor. Pero sí creo que esa sentencia, entre la ignorancia y la soberbia, resume una manera de entender la gestión del medio ambiente y el territorio que durante las dos décadas pasadas ha sido nefasta para la Región de Murcia.

Y quien tenga dudas, que se dé una vuelta por la Marina de Cope.

Comentarios, por favor.