Más de mil arruis en Sierra Espuña

Arruis alcanzados con dardos tranquilizantes, durante los trabajos de control de la especie. FOTO: GUILLERMO CARRIÓN

La población de muflones del Atlas vuelve a desbordarse en el parque regional



El arrui resiste en su zona cero de Sierra Espuña. Según el último censo, realizado en septiembre pasado, la población de muflones del Atlas supera de nuevo los mil ejemplares en el parque regional, de acuerdo con los datos facilitados a 'La Verdad' por la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente. El conteo de otoño arrojó la cifra de 728 ejemplares diferentes observados, 586 de ellos identificados plenamente en cuanto a sexo y edad, lo que situaría su número probable en 1.040 individuos, una vez aplicado un margen corrector.



La cifra parece excesiva si se tiene en cuenta el plan de control que está aplicando la Comunidad Autónoma de Murcia desde hace un par de años para reducir la población de este ungulado exótico en el espacio protegido, ejecutado por agentes medioambientales y celadores de caza. No es una tarea fácil si no se mantiene una regularidad, y las limitaciones de personal de Medio Ambiente no han permitido una dedicación exclusiva a este trabajo, que se relajó después del verano, según me explican fuentes de la Consejería.



Durante la pasada legislatura, la extinta Dirección General de Medio Ambiente decidió ajustar al máximo la población de arrui a la normativa del parque, o sea un máximo de 300 ejemplares, para acabar con las quejas por daños en cultivos y los conflictos que genera la caza con el resto de los usuarios del espacio protegido.



Pero del plan de control del arrui hubo que pasar a su eliminación por imperativo legal, hace unos meses. Así que la Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente (OISMA) está preparando un programa de erradicación de esta especie de caza mayor para dar respuesta a la sentencia del Tribunal Constitucional de marzo pasado que obliga a borrar del mapa a las especies invasoras 'indultadas' en el Catálogo nacional por su interés comercial. Entre ellas el muflón del Atlas, introducido en Sierra Espuña hace más de cuarenta años por intereses cinegéticos.



En la última junta rectora del Parque Regional de Sierra Espuña se anunció que este plan contará con la participación de los diferentes colectivos afectados y que incluso se remitirá al Consejo Económico y Social (CES). Esto quiere decir que su aprobación podría dilatarse varios meses. Y que incluso podría darse la carambola de que mientras tanto el arrui fuese 'indultado' de nuevo si el Ministerio modifica la Ley de Patrimonio Natural para excluirlo, junto con (probablemente) el cangrejo rojo, la trucha arcoiris, la carpa y el visón americano, del Catálogo de Especies Exóticas Invasoras. Los cazadores están presionando y la ministra ya ha anunciado que la puerta a la revisión normativa está abierta.



¿Algún comentario?