¿Nuevo indulto a las invasoras?

Dos celadores de caza de Sierra Espuña manejan un arrui durante los trabajos de control de la especie en el parque regional. GUILLERMO CARRIÓN

La ministra García Tejerina abre la puerta a una revisión de la Ley de Patrimonio Natural, quizá para salvar a especies exóticas como el arrui, el cangrejo rojo y la trucha arcoíris, que deben ser erradicadas según una sentencia del Tribunal Supremo

¿Va a tirar el Gobierno de un requiebro legal para salvar algunas de las especies invasoras cuya erradicación ordenó el Tribunal Supremo en una sentencia dictada en marzo pasado? Lo dejó caer el miércoles en el Congreso la ministra Isabel García Tejerina. Era esperable. La presión de cazadores, pescadores y sectores económicos afectados es intensa y los políticos lo tienen claro: antes la clientela que el medio ambiente, pese a que las exóticas están consideradas el segundo factor causante de pérdida de biodiversidad en el planeta. Así que es posible que el arrui, el cangrejo rojo, el visón americano, la carpa y la trucha arcoíris, los 'nominados' más polémicos, se salven vía modificación normativa.



La jugada podría ser 'si no nos gusta la sentencia, cambiamos la ley'. Y esto es lo que seguramente prepara el Gobierno, con el apoyo previsible de PSOE y Ciudadanos: revisar la Ley de Patrimonio Natural en lo que afecta al Catálogo de Especies Exóticas Invasoras.



La ministra no aclaró, durante su comparecencia en la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento, en qué sentido se revisaría la ley (aprobada por consenso en 2007 y nunca modificada), pero adelantó que las actuaciones frente a las especies invasoras serán "compatibles con el desarrollo de la actividad y el empleo sostenible en el medio rural". Así que entre eliminar las excepciones a las especies con aprovechamiento comercial o sacarlas de la lista negra, de sus palabras se entiende que más bien apunta a la segunda posibilidad. En cualquier caso, aún no hay preparado un nuevo texto legal, según me informan fuentes cercanas a estas negociaciones.



Sería una decisión que, de producirse, estaría muy influenciada por el lobby de la caza y pesca, junto con la industria del cangrejo en Andalucía, que cuenta con el apoyo de la Junta de Andalucía. Pese a que la ministra admite "el grave problema que suponen" las invasoras, un posible indulto afectaría al cangrejo rojo, la trucha arcoíris, el visón americano y la carpa común. Quizá también al arrui, la especie que en principio menos preocupa al Gobierno, pero que también podría entrar en el lote. Es decir, todas las que aparecen en el dictamen del Supremo salvo la pataca (un tubérculo), el wacame (un alga comestible) y el quitridio (un hongo).



Si el Gobierno apuesta de nuevo por la permisividad con determinadas especies invasoras, se espera una respuesta contundente de los ecologistas, que sin duda acudirían al Tribunal Constitucional (la sentencia del Supremo respondía a la estimación en parte de un recurso de las organizaciones CODA-Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y Asociación para el Estudio y Mejora de los Salmónidos).



En la Región de Murcia afectaría especialmente la suerte del arrui, su zona cero en España, donde la Comunidad Autónoma emprendió un plan para reducirlo al mínimo y aún está pendiente de aprobar un plan de erradicación.



Sentencia del Tribunal Supremo en este enlace.



¿Algún comentario?



PD. Otras actuaciones para esta legislatura avanzadas por la ministra en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso, en formato telegrama:



Ampliación de la red de Parques Nacionales.



Declaración de 53 reservas naturales fluviales con sus estrategias de adaptación al cambio climático.



Desarrollo de las Estrategias Marinas y aplicación de la directiva sobre la ordenación del espacio marino.



Plan Director de la Red de Áreas Marinas protegidas.



Planes de gestión para nueve enclaves marinos protegidos y 46 Zonas Marinas de Especial Protección para las Aves (ZEPAS).



Lista Patrón de especies marinas con planes de conservación para aquellas que estén amenazadas.



Proyecto para minimizar los impactos de los tendidos eléctricos en la avifauna.



Estrategia para la conservación del oso pardo.



Ley de Cambio Climático y Transición Energética.



Estrategia de Economía Circular.



Plan Estatal Marco de Residuos 2016-2022.



Real Decreto de Protección de la Atmósfera.



Introducción de criterios de sostenibilidad en la compra pública.



Fomento del turismo de naturaleza.



Pacto Nacional del Agua.



Estrategia de Agricultura y Clima.



Promoción de la agricultura ecológica.



Más inversión en la prevención de incendios.